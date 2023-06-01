MASADA BARCELONA VE SUUDİ ARABİSTAN VAR!

Relevo’nun haberine göre Lionel Messi, Barcelona’ya dönme kararı aldı ancak Arjantinli yıldız, eski kulübüne 10 gün süre verdi.

35 yaşındaki Arjantinli yıldızın önünde Suudi Arabistan seçeneği de var. Ronaldo’nun ardından Messi’yi de lige çekerek ilgiyi artırmak isteyen Suudi Arabistan futbol yönetimi dev bir teklifle Messi’nin aklını çelmeye çalışıyor. Ancak yuvası Barcelona’ya dönme fikrine daha sıcak bakan Messi için belirleyici olan İspanyol Futbol Federasyonu’nun mali denetimi olacak. Maaş bütçesi olarak 200 milyon Euro’yu aşmaması gereken Barcelona’da matematiksel hesaplar bunun üzerine yapılıyor.