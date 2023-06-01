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Messi hangi takıma gidecek? PSG'den ayrılan Lionel Messi nereye transfer olacak?

PSG'den ayrıldı: Messi hangi takıma gidecek?

Messi'nin Paris Saint-Germain'den ayrılacağı kesinleşti. PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi’nin takımdan ayrılacağını duyurdu. Yaşanan gelişmelerin ardından futbolseverler "Messi hangi takıma gidecek, nereye transfer olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Messi'nin yeni adresi için konuşulan takımlar...

Giriş: 01.06.2023 - 17:50 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Lionel Messi, 2021 senesinde transfer olduğu dünya devi Paris Saint-Germain'den ayrılıyor. 35 yaşındaki Ajantinli yıldız futbolcu, PSG formasıyla 3 Haziran Cumartesi günü Clermont maçında son kez sahaya çıkacak. Peki, Messi hangi takıma gidecek? Lionel Messi nereye transfer olacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...

  • MESSI PSG'DEN AYRILIYOR!

    PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi için önemli bir açıklama yaptı. Galtier, Lionel Messi’nin takımdan ayrılacağını resmen duyurdu. 

    Christophe Galtier yaptığı açıklamada, “Dünyanın en iyi oyuncusuna hocalık yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın oynayacağımız Clermont maçı, Lionel Messi’nin Parc des Princes’teki son maçı olacak” ifadelerini kullandı.

  • MASADA BARCELONA VE SUUDİ ARABİSTAN VAR!

    Relevo’nun haberine göre Lionel Messi, Barcelona’ya dönme kararı aldı ancak Arjantinli yıldız, eski kulübüne 10 gün süre verdi.

    35 yaşındaki Arjantinli yıldızın önünde Suudi Arabistan seçeneği de var. Ronaldo’nun ardından Messi’yi de lige çekerek ilgiyi artırmak isteyen Suudi Arabistan futbol yönetimi dev bir teklifle Messi’nin aklını çelmeye çalışıyor. Ancak yuvası Barcelona’ya dönme fikrine daha sıcak bakan Messi için belirleyici olan İspanyol Futbol Federasyonu’nun mali denetimi olacak. Maaş bütçesi olarak 200 milyon Euro’yu aşmaması gereken Barcelona’da matematiksel hesaplar bunun üzerine yapılıyor.

  • XAVI’DEN SİNYAL GELMİŞTİ

    Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Paris Saint-Germain’den ayrılması beklenen Lionel Messi’nin Camp Nou’ya geri dönüş ihtimalini değerlendirdi. Xavi’ye göre Messi dönerse birçok farklı pozisyonda yer alabilir ve Katalan devinin başarısının ayrılmaz bir parçası olur.

  • Sport’a konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Lionel Messi’nin geri dönmesi halinde nasıl bir oyun felsefesi benimseyeceğini şu sözlerle açıkladı: “Neredeyse aynı, aynı fikir ve modelde olur. Leo çeşitli pozisyonlarda oynayabiliyor. Sahte dokuz, kanat, içeride yani birçok pozisyonda yer alabilir.”

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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