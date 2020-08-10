Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Barcelona'da, Lionel Messi ve Cüneyt Çakır arasında yaşananlar damgasını vurdu.

Messi'nin bir golünün iptal edildiği maçta, sakatlık yaşadığı penaltı pozisyonunun VAR'da 4 dakikalık gecikme

sonrası verilmesinden dolayı Tangocu, Cüneyt Çakır'a çok büyük tepki gösterdi. Daily Mail’ın haberine göre; Barcelona-Napoli maçı sonrası oyuncular birbirlerini tebrik ederken, Lionel Messi, hakem Cüneyt Çakır’ın yumruk selamını “Hayır” diyerek reddetti. Arjantinli süper star, rakip takım oyuncularıyla ise karşılaşmanın ardından el sıkıştı.