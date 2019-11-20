Mesleki Eğilimler Araştırması’nın sonuçları açıklanıyor

Geçtiğimiz yıl dünyada ilk kez KidZania İstanbul’da gerçekleştirilen Edutainment Zirvesi, ikinci yılında geleceğin eğitim modelleri ve geleceğe yatırım yapan markalarını konuşmak üzere alanında uzman isimleri bir araya getiriyor.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede; Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar ve Oxford University Press Türkiye PD Koordinatörü Christopher Sheen yer alacak.

Zirvenin 27 Kasım’da gerçekleşecek ilk gününde “Geleceğe Yatırım Yapan Markalar” konuşulacak. 28 Kasım’da Oxford University Press Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleşecek zirvenin ikinci gününde ise geleceğin eğitim modellerini konuşmak üzere eğitime yön veren öğretmenler ağırlanacak.

80 BİN ÇOCUK AYNI DATA ALTINDA

Daha önce Meksika, Londra, Dubai ve Hindistan’da gerçekleştirilen geniş çaplı Mesleki Eğilimler Araştırması’nın; geçtiğimiz yıl 80 bin çocukla İstanbul’da yürütülen analizinin sonuçları ilk kez açıklanacak.

Farklı sosyal çevrelerin, ekonomik durumun, okulun, yaş ve cinsiyetin çocukların meslek seçimleri üzerindeki etkisinin konuşulacağı zirvede “Çocuklar bildiklerini ister” diyen KidZania Global Eğitim Direktörü Dr. Ger Graus OBE, dünya çapında yapılan KidZania araştırmalarının sonuçlarını paylaşırken, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise Türkiye’nin sonuçlarını aktaracak.

ÇOCUKLARIN ÖNCÜ OLDUĞU YENİ DÜNYA ÜZERİNE

Zirvede, “Mesleki Eğilimler Araştırması”nın yanı sıra eğitimde role-play’in öneminden cinsiyet ayrımcılığı ve finansal okur yazarlığa, deneyimsel pazarlamanın öneminden yabancı dil öğrenmeye önemli konular masaya yatırılacak.

Etkinliğin önemli isimlerinden Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar beynin öğrenme ve pazarlama üzerine etkilerini, Oxford University Press Türkiye PD Koordinatörü Christopher Sheen ise yabancı dil öğrenmenin önemini katılımcılarla paylaşacak.