Meslek liselerinde bisiklet üretimi eğitimleri başlıyor

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ETİ Sarı Bisiklet, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlattığı iş birliği kapsamında mesleki ve teknik liselerin eğitim müfredatına “Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği” dersinin eklenmesine öncülük ediyor. Eğitim programlarına eklenmesi için ilk adımı atılan ve 38 hafta sürecek ders kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği bisikletleri üniversite kampüslerinde ve liselerde ücretsiz şekilde kullanıma sunacak olan ETİ Sarı Bisiklet, bu yolla gençlerin bisiklete erişimlerini de kolaylaştırmayı hedefliyor. ETİ Sarı Bisiklet ayrıca bisikletin gündelik yaşamın bir parçası haline gelebilmesi için üniversite öğrencilerinden oluşan “ETİ Sarı Bisiklet Elçileri”yle bisiklet sevgisini tüm Türkiye’ye yaymaya hazırlanıyor.

REKLAM ETi Sarı Bisiklet, Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile başlattığı iş birliği kapsamında mesleki ve teknik liselerin eğitim müfredatına “Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği” dersinin eklenmesine öncülük ediyor. Eğitim programlarına eklenmesi için ilk adımı atılan ve 38 hafta sürecek ders kapsamında meslek lisesi öğrencilerinin üreteceği bisikletleri üniversite kampüslerinde ve liselerde ücretsiz şekilde kullanıma sunacak olan ETİ Sarı Bisiklet, bu yolla gençlerin bisiklete erişimlerini de kolaylaştırmayı hedefliyor. ETi Sarı Bisiklet ayrıca bisikletin gündelik yaşamın bir parçası haline gelebilmesi için üniversite öğrencilerinden oluşan “ETİ Sarı Bisiklet Elçileri”yle bisiklet sevgisini tüm Türkiye’ye yaymaya hazırlanıyor.

"DÖNÜM NOKTASINDAYIZ" "Sağlık için hareket, hareket için bisiklet" mottosuyla hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine karşı gündelik hayatta bisiklete binmeyi bir yaşam biçimine dönüştürmeyi amaçlayan ETİ Sarı Bisiklet’in bu yıl, aktif ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını gençlerin öncülüğünde tüm toplumda artırılmasını hedeflediklerini dile getiren ETİ Türkiye CEO’su Ercan Öz, konuyla ilgili şunları söyledi: “ETi Sarı Bisiklet’in 10’uncu yıl dönümünde, Türkiye’de mesleki ve teknik Anadolu liselerinin eğitim müfredatına bisiklet üretiminin dahil edilmesi için öncülük ediyor, meslek lisesi öğrencilerinin tam teşekküllü ve sertifikalı bisiklet üretimi eğitiminden geçmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla ülkemizin alanında en önde gelen eğitim kurumlarından Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği yaptık. Pilot uygulamasını ilk olarak bu okulda başlattığımız 'Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği' dersinin, önümüzdeki dönemde tüm meslek liselerinde yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu dersin istihdamdaki ustalık açığına da olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

REKLAM Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri bölümü öğrencilerinin yıl boyunca üreteceği 200 adet bisiklet ile ETİ Sarı Bisiklet projesi kapsamında 4 üniversite kampüsü ile 2 liseye paylaşımlı bisiklet sistemi kurularak gençlerin kampüs içi ulaşımlarını bisikletle kolaylaştırılması hedefleniyor. Bisiklet iklim kriziyle mücadelede en etkin ulaşım aracı ETİ Sarı Bisiklet projesinin 10’uncu yılında, bisikletin çevresel sürdürülebilirlik adına en etkili ulaşım araçlarından biri olduğuna dair farkındalık yaratmak da amaçlanıyor.

Bu konuda gençler öncülüğünde yeni bir açılım daha başlattıklarını belirten ve bu girişime “ETi Sarı Bisiklet Elçileri” adını verdiklerini söyleyen Öz, sözlerine şöyle devam etti: "Bisiklet ve yürüyüşün gündelik yaşamda artması, ulaşımdan kaynaklanan bireysel karbon salımını %70’e kadar azaltabiliyor. Türkiye toplumunda bisiklet ve yürüyüşün %20 artması, 3 milyon ton daha az karbon salımı demek. Bu da 120 milyon yetişkin ağacın temizleyebileceği karbon salımına eşdeğer. ETi Sarı Bisiklet Elçileri, bu önemli tespitlerden hareketle sürdürülebilir ve sağlıklı bir gelecek için bisikletin önemine vurgu yaparak farkındalık yaratmayı amaçlayacak. Elçilerimiz, ETi Sarı Bisiklet’in 10 yıllık bilgi birikimi, deneyimi ve network’ü ile çalışacaklar. Hareketli bir yaşamın ve bunun bir parçası olarak bisikletin bireysel, toplumsal ve çevre sağlığındaki rol ve öneminin sözcülüğünü yapacaklar.”

REKLAM Aktif Yaşam Derneği Başkanı Şule Serter ise “ETİ Sarı Bisiklet olarak toplumun 7’den 70’e her kesimine dokunmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla 10 yıldır binlerce çocuğa ve aileye ulaştık, yüzlerce kadınla buluştuk, toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldik. Bu zamana kadar hem eğitimler ve buluşmalarla hem de bisiklet bakım istasyonları ve bisiklet geri dönüşüm kampanyası gibi yollarla Türkiye’de hareketli yaşam ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırdık. Geldiğimiz noktada, 10’uncu yılımızda Türkiye’nin en kıymetli eğitim ve üretim yerleri olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde bisikletin hem üretim hem de 'bisiklet ustalığı' da diyebileceğimiz “bisiklet mekanikerliği” alanında bir değer yaratmak üzere gençlerle yola çıkıyoruz. Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile başlattığımız bu proje ile hem hareketli yaşam ve bisiklet kültürünün gençlerin yaşamının bir parçası olmasına katkıda bulunuyor hem de Türkiye’de ve dünyada ihtiyaç olan bir mesleğin sahibi yapmayı hedefliyoruz.Bu hedef doğrultusunda aynı zamanda üniversiteli gençlerin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinerek akranlarına rol model, çocuklara örnek, topluma ilham ve hem kendi sağlıklarına hem dünya sağlığına faydalı olmayı amaçlayacak bir ETİ Sarı Bisiklet Elçileri ekibi kuruyoruz. Elçiler hem kendi kampüslerinde hem de mahallelerde hareketli yaşam ve gündelik yaşamda bisikletin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan çeşitli çalışmalara öncülük edecek, gündelik yaşamda bisikletin mümkün olduğunu gösterecek" dedi.

Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Günay Bahçeci ise bisikletlerin hem teknolojik özelliklerinin geliştirilmesi hem de satış sonrası efektif olarak destek sağlanabiliyor olmasının çok önemli olduğunu vurgularken, bunun için nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu belirtti. MÜFREDATA EKLEMEK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Bahçeci, müfredat hakkında şu bilgileri verdi: “Bisiklet, metal sektörü kapsamında imalatı yapılan ve teknolojik olarak geliştirilen bir ürün. Gerek malzeme gerekse montaj teknolojisi bakımından, metal teknolojisi üretimi basamaklarıyla örtüşüyor. Bisiklet üretim sektörünün nitelikli personel ihtiyacının eğitim programı boyutuyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl itibarıyla bir ilk olarak bisiklet üretimini okulumuzda ifa edeceğiz, bu hususta çocuklarımıza eğitimler vereceğiz. Bakanlığımız nezdinde de “Bisiklet Üretimi Montajı ve Mekanikerliği” konularının müfredata eklenmesi çalışmalarımız hızla devam ediyor. Buradaki temel amacımız; bisiklet kadrosunu oluşturmak, öğrencilerin bisiklet montajı ve tasarım becerilerini geliştirmek olacak. Bunun yanı sıra bisikletin tarihçesi, bisiklet sürüşünü etkileyen unsurlar, kadro çeşitleri ya da bisiklette kullanılan malzeme özellikleri gibi konuyla ilişkili bilgi ve becerileri de edinmelerini sağlayacağız. Öğrencilerimiz okul içerisinde bisikletle ilgili tüm basamaklarda yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda öğretmenleriyle birlikte üretim süreçlerinde aktif olarak görev alacak. Öğrencilerin ders kapsamında edinecekleri yetkinlikler, mezuniyetleri sonrasında sektörde istihdam edilmeleri açısından da kendileri için oldukça faydalı olacak. Bu eğitim programıyla çocuklarımızın hem mesleki hem gündelik yaşamlarına bisikleti dahil edeceğimiz için oldukça heyecanlıyız.”