MESAM'ın yıl dönümü kutlandı

Habertürk'ten Nazif Şahun Karpuz'un haberine göre; MESAM kuruluşunun 38'inci yıldönümünü bir galayla kutlandı. Geceye birçok sanatçının yanı sıra Filistin Büyükelçisi ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de katıldı. Etkinlikten elde edilen gelir Filistin'e bağışlanırken, ödülü alan isimler, "Savaşa dur" dedi.

MESAM Başkanı Recep Ergül; "MESAM ilk ve en büyük müzik birliği... 192 ülkede temsilcisi olan meslek birliği... İki amaçla yapıyoruz. Birincisi, telif hakkın bilincini toplumun geneline yaymak. İkincisi birbirinden değerli üyelerimizi başarı kriterlerine göre, başarısını onore etmek. Yaşayan büyüklerimiz var, 70'in üzerinde bir şey üretmiyor, unutulup gitmesin istiyoruz ve onore etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Orhan Gencebay; "Son derece önemli gece. MESAM'da 15 bin kişi var. Önemli bir merkez. Ülkemizin kültürünün ve müziğinin oluşmasında birinci derece rol oynayan kardeşlerimizin ve sanatçılarımız yeridir. Hak arama merkezidir. 1987'den beri MESAM vardır. Turgut Özal ile kurduk" dedi. Sakıp Sabancı'nın mezarında dua ederken görüntülenen Gencebay; "Ağabeyim gibi sevdiğim ve saydığım kişiydi. Yıllarımızı beraber geçirdik. Zincirlikuyu Mezarlığı'na gidince mutlaka ziyaret ederim" diye konuştu.

İsmail Türüt ile Yunus Bülbül kamera karşısına geçti. Bülbül; "İbrahim Tatlıses'i hiç sevmem" demesi sonrasında araya giren Türüt; "Onu sevmiyorsan beni de sevme" karşılığını verdi. Bülbül; "45 tane kasetim ve 60 sinema filmim var. Bir gün beni 'İbo Show'a çıkarmadı. Annem hep, 'Neden İbrahim Tatlıses'e çıkmıyorsun?' diyordu. Onun için hiç sevmem. Ona bir yerde zararım oldu" açıklamasını yaptı. Türüt; "Gazinoları bıraktım. Tarabya, başlasın çıkarım. Oranın sihri başka" şeklinde konuştu.

'Parla'yla ödül alan Norm Ender; "Bu sene aldığım kaçıncı ödül sayamıyorum. 'Parla'yı ödüllendirmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Kariyerimin en önemli işi 'Parla'..." dedi. 'Parla' marşının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025'ten itibaren müfredata alınacağının duyurulmasına Ender, duygularını; "Çok mutluyuz. Bir konu anlatılırken arkada 'Parla' çalınacak. Marşı herkes ezberledi. Bayramlarda söyleniyor. Gayri resmi olarak öğretmenler öğrencilere ezberletmiş. Resmi olarak devletimizden böyle bir hamle geliyor olması gelecek nesillerde 'Parla'nın daha geniş çaplı yer alacağının göstergesi" şeklinde dile getirdi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin; "Heyecan verici gece. Göreve ilk başladığımdan itibaren MESAM'a destek olmaya çalışan bir üst kurul başkanıyım. Sadece biz değil Kültür ve Turizm Bakanımızın da destekleri oldu. MESAM çok güzel yere geldi. Az önce Filistin Büyükelçimizi gördüm. Bu gece ödüllerin tamamı Gazze'de çocuklara atfedildi. MESAM gibi ülke meselelerine değer ve dokunmaya çalışan güzel ve değerli insanların kurmuş olduğu birliğin ödülleri Gazze'ye atfetmesi gurur kaynağı..." dedi. Ceza, kendileri için düzenlenen saygı gecesi hakkında şunları söyledi; "Benim için birçok ayrı yeri var. Bütün sanatçı arkadaşlarıma ve gelenlere teşekkür ediyorum. Unutulmayacak bir andı. Dinlenmek için yurt dışına gitmiştim orada bile yerli ve yabancı isimler de beğendiğini söyledi" dedi. Rapçi, "Sertab Erener için de saygı gecesi yapıldı. Neden önce Sezen Aksu değil de Sertab Erener için yapıldı eleştirisi oldu. Siz doğru buluyor musunuz?" sorusuna, "Belli bir sıralama yok. Belki Sezen Hanım kabul etmemiş ya da uygun değildir. Yoksa benim en başta olmamam gerekirdi" yanıtını verdi. Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca; "Babam için özel ödül verdiler. Onun adına ödül almaktan gurur duyuyorum" dedi. Babasının filmiyle ilgili dava konusuna Karaca; "Dava sonucu film vizyonun birinci haftasında durduruldu. Geçtiğimiz aylarda vizyona girebileceğiyle ilgili karar çıktı mahkemeden. Yapımcılarla konuştuk, vizyona girmenin manası olmadığını düşündük. Dijital platforma verdiler. Haftalarca bir numarada kaldı, halen de izleniyor" dedi. Karaca, "Maddi kayıpla ilgili bir dava açacak mısınız?" sorusuna, "Şu an için açmadım. İleriki zamanda açacağım. Devam eden davalarımız devam ediyor. Davalar sonuçlandıktan sonra yapımcılar ve ben de takdir hakkımızı kullanacağızdır" açıklamasını yaptı. Karaca, "Film bir yerde bırakılmış. Devamı gelecek mi?" sorusuna, "İkincisi düşünülüyordu. Biyografi filminde doğumundan ölene kadar oluyordu. Almanya ve sonrası için iki film düşünüyorduk. Böyle olmasını ben istemiştim. İkinci bölümün olmasını düşünüyorduk ama şu an öyle düşüncemiz yok" diye cevap verdi. Karaca; 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni nesle Cem Karaca ve Barış Manço'yu örnek alın' dedi. Siz ne söylersiniz?" sorusuna, "Geçmişe sahip çıkmak önemli... Onların müzikleri hâlâ dinlenebiliyorsa demek bir şeyleri doğru yapmış. Yeni arkadaşlar için de aynı şey geçerli, onların ne denli başarılı olacaklarını zaman gösterecek. 20 yıl önce dinlenen bir sürü insanın ismini bile hatırlamıyoruz. Önemli olan uzun vadeli hatırlanıyor olmak" yanıtını verdi. Karaca, babasının yayınlanmadığı şarkılarının da olduğunu belirtti.