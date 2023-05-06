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Mesai saatleri azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklama! 2023 Mesai saatleri değişecek mi, kısalacak mı?

Mesai saatleri azalıyor mu, kaç saat olacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklama!

Memur-Sen Genel Kurulu'nda çalışma sürelerinin yeniden insani şartlarda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız." ifadelerini kullandı. İşte, 2023 Bakan Bilgin'in mesai saatlerine ilişkin kritik açıklaması...

Giriş: 06.05.2023 - 16:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarının ardından gözler mesai saatlerine çevrildi. Mesai saatlerinde değişiklik önerisinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız" ifadelerini kullandı. İşte 2023 Çalışma sürelerine ilişkin son durum ve Bakan Bilgin'in açıklamaları...

  • BAKAN BİLGİN'DEN MESAİ SAATİ AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda konuştu.

  • "ÇALIŞMA SÜRELERİ 8 SAATE İNDİRİLDİ"

    Bakan Bilgin, yaklaşık 100 yıl önce emekçilerin çalışma sürelerinin kısaltılması için yaptıkları eylemleri hatırlatarak, şöyle dedi: "İlk eylem Chicago’da çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi konusundaydı. Fakat daha sonra eylemler büyüdü. Dünya çapında yayıldı ve 8 saat talepleri ortaya çıktı. Yaklaşık yine 100 yıla yakındır veya 100 yıldan biraz daha fazla da dünyanın çeşitli ülkelerinde Uluslararası Çalışma Örgütü kuruluşuyla çalışma süreleri 8 saate indirildi.

  • "8 SAAT TALEBİ SANAYİ ÇAĞININ BAŞLADIĞI DÖNEMDİ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasına şöyle devam etti; "Şimdi bir başka çağda yaşıyoruz. Bu 8 saat talebinin olduğu dönem hepimizin bildiği gibi sanayi çağının başladığı dönemdi. Şimdi soru şu; bundan 100 sene önce işçiler 1 saatte ne kadar, çalışanlar 1 saatte ne kadar ürün üretiyordular, hizmet üretiyordular, bugün 1 saatte ne kadar üretiyorlar?

  • "ÇALIŞMA SÜRELERİNİ MODERNİZE EDEREK YENİDEN DÜZENLEMELİYİZ"

    Herhalde araya giren bu teknolojik değişimle, bu teknolojik devrimle işçilerin, emekçilerin, hizmet sektöründe çalışan emekçilerin ürettikleri değer, ürettikleri ürün, ürettikleri hizmet katlanarak artmıştır. Bunun için artık günümüzde tartışılması gereken, bu 1 Mayıslarda tartışılması gereken ilk şey çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması olabilir mi? Elbette açıkça olamaz. Dolayısıyla biz Türkler de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerinin yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız.

  • "İNGİLTERE'DE 6 SAA UYGULAMASINA GEÇİLDİ"

    İngiltere’de bir pilot çalışma yapıldı ve 6 saat uygulamasına geçildi. 6 saatten sonra bunun da yetersiz olduğu için 5 saat denemesi yapılıyor. Dünyanın pek çok yerinde başta akademisyenler olmak üzere bu çalışmalar yapılıyor."

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