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        Haberler Magazin Meryem Uzerli'nin Cannes halleri

        Meryem Uzerli'nin Cannes halleri

        Meryem Uzerli'nin Cannes halleri dikkat çekti. Uzerli, özel davetlerin birinde emekli top model Naomi Campbell ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 19.05.2024 - 20:26
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        Meryem'in Cannes halleri
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        Meryem Uzerli, davetli olduğu Cannes Film Festivali'nde dikkatleri üzerine çekti.

        Cannes Film Festivali'nin açılış gecesine katılan Meryem Uzerli, daha sonra özel davetlere katıldı. O davetlerden birinde emekli top model Naomi Campbell ile bir araya geldi.

        Film galalarına katılan Meryem Uzerli, gündüzleri Cannes'ı gezdi.

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        #Meryem Uzerli
        #Cannes
        #Naomi Campbell

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