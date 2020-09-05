Meryem Uzerli, 12 Ağustos 1983 yılında, Almanya'nn Kassel şehrinde dünyaya gelmiş Türk-Alman oyuncudur.
12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya gelmiştir. Büyük büyükannesi Hırvatistan'lıdır. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.
İki ağabeyi ve bir caz müzisyeni olan Canan isminde bir ablası vardır. Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultan'a paralel olacak kadar gelişmiştir.
2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı.
Timur Savcı'nın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu Meral Okay -ölümünün ardından Yılmaz Şahin-'ın yazdığı Muhteşem Yüzyıl adlı diziye bir Hürrem Sultan seçmek için Türkiye'de bütün oyuncu ajansları, bütün tiyatro kurslarından oyuncular seçilerek onlar arasında eleme yapılmıştır. Uzerli, aralarından en uygunu görüldü ve Almanya'dan çağırılarak Hürrem Sultan rolünü üstlendi.
2011 yılında Hürrem Sultan rolü için iki kez en iyi kadın oyuncu, ve bir kez TV Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görülmüştür. 2012 yılında ise Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.
2013 yılında Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterini canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu hastalığına yakalanıp diziden ayrılmıştır.
Genç oyuncu, 2012 yılından beri Elidor Türkiye'nin reklam yüzü olmuştur ve birçok Elidor reklamında oynamıştır. Elidor için birçok şarkı seslendirmiştir ve reklam filminde oynamıştır.
Uzerli, 2015 yılının yaz aylarında çekimlerine başlandığı Annemin Yarası adlı sinema filminde Ozan Güven, Okan Yalabık ve Belçim Bilgin Erdoğan ile başrolü paylaşmıştır. Film, Türkiye'de 11 Mart 2016'da sinemalarda gösterime girmiştir.
2016 yılında, O3 Medya'nın yapımcılığını üstelendiği, Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı Gecenin Kraliçesi adlı Türk tv dizinde Selin karakterini üstlenen olan oyuncu Murat Yıldırım ile başrolü paylaşmıştır.
2016-2017 yılları arasında Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da konuk rol aldı. 2017 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Cingöz Recai filminde oynadı. Aynı yıl içinde, Öteki Taraf filminde Özcan Deniz ve Aslı Enver ile başrolü paylaştı. 2019 yılında Uzerli, Kovan filminden elde edilen tüm geliri AHBAP'a bağışlayacağını açıkladı.
Uzerli, 2013 yılında Türkiye'den ayrılan sonra kendisini aldattığını öğrendiği erkek arkadaşı Can Ateş ile ayrıldığını açıkladı. Hamile olduğunu, çocuğunu doğurmak istediğini söyledi. Şubat 2014'te Lara isimli kızı dünyaya geldi.
Uzerli aynı zamanda bir modeldir ve Elidor gibi markaların reklamlarında oynamanın yanı sıra, Elle, Marie Claire ve InStyle dergilerinin kapağında yer aldı.
Meryem Uzerli 2 Eylül 2020 tarihinde ikinci kez hamile olduğunu açıklayarak, hamileliğin beşinci ayında olduğunu söyledi. Babasının kim olduğunu belirtmedi.
Meryem Uzerli günümüzde Almanya'nın Berlin kentinde yaşamaktadır.
|Filmografi
|Ülke
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Açıklama
|Format
|Almanya
|2008
|Inga Lindström
|Britta
|Yardımcı oyuncu
|Televizyon dizisi
|Almanya
|2009
|Das total verrücktes Wochenende
|Yardımcı oyuncu
|Sinema filmi
|Almanya
|2009
|The Line
|Anna
|Kısa Film
|Almanya
|2009
|Sterne über dem Eis
|Öğrenci
|Yardımcı oyuncu
|Sinema filmi
|Almanya
|2010
|Journey of No Return
|Hostes
|Yardımcı oyuncu
|Sinema filmi
|Almanya
|2010
|Ein Fall für zwei
|Ankel
|Yardımcı oyuncu
|Televizyon dizisi
|Türkiye
|2011-2013
|Muhteşem Yüzyıl
|Hürrem Sultan
|Başrol oyuncusu
|Televizyon dizisi
|Türkiye
|2016
|Gecenin Kraliçesi
|Selin
|Başrol oyuncusu
|Televizyon dizisi
|Türkiye
|2016
|Annemin Yarası
|Marija
|Başrol oyuncusu
|Sinema filmi
|Türkiye
|2016-2017
|Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
|Suzi
|Konuk oyuncu
|Televizyon dizisi
|Türkiye
|2017
|Cingöz Recai
|Göze
|Başrol oyuncusu
|Sinema filmi
|Türkiye
|2017
|Öteki Taraf
|Sara
|Başrol oyuncusu
|Sinema filmi
|Türkiye
|2019
|Kovan
|Ayşe
|Başrol oyuncusu
|Sinema filmi
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