Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı

TEHDİT SONUCU BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ

Meryem Çap'ın babası Ağcabal A., iddianamede yer bulan ifadesinde, şüphelinin birkaç defa satırla kovaladığı kızına şiddet uyguladığını öğrendiğini belirterek, bir gün kızının eve gelerek bu durumu anlattığı ve şikayette bulunduğunu aktardı.

Baba Ağcabal A., eşinden boşanma kararı alan kızının kendileriyle beraber yaşamaya başladığı, ancak şüphelinin tehdit ederek ailesine zarar vereceğini söylemesi üzerine kızının şikayetinden ve boşanmaktan vazgeçtiği beyanında da bulundu.

Müşteki anne Nuray A. ise, kızının eşiyle problemleri olduğunu, misafirliğe geldiklerinde en ufak konularda bile aralarında tartışma çıktığını dile getirdi.

Kızının bir keresinde darbedildiği için yanlarına geldiği bilgisini de veren Nuray A., kızının birkaç defa şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen baskıyla daha sonra şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti.

Müşteki Emre A. da evde yaşanan olaylardan dolayı çiftin çocukları Y.Ç.'yi psikoloğa götürdüklerini, çocuğun şu an kendileriyle birlikte yaşadığını bildirdi.