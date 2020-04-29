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Kenan Koçak ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Merve Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Özbey, kendi adına sahte profil açıp, yardım toplayanları yaptığı paylaşımla ifşa etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Özbey, şu ifadeleri kullandı:

Az önce attığım hikayedeki facebook profili bize ait değildir. Fotoğraflarımızı kullanıp, insanlardan yardım toplamaya çalışan bu hesaba itibar etmeyiniz.