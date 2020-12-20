Babasının vefatını sosyal medya hesabından duyuran Özbey, şunları söylemişti:

Geçen sene tam bugün, bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım... Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların, ne Fenerbahçe maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem. Sesin yerine geldi mi mesela? Yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...