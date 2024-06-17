Merve Oflaz sezonu köpeği Kızım ile açtı
Merve Oflaz, tatil sezonunu köpeği Kızım ile Çeşme'de açtı. Bir plajda görüntülenen Oflaz, sıcak havadan bunalınca köpeği ile denize girdi
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merve Oflaz, tatil yapmak için soluğu köpeği Kızım ile Çeşme'de aldı.
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Bir plajda köpeği ile oyun oynarken objektiflere yansıyan Merve Oflaz'ın siyah ve sarı renklerden oluşan bir bikini giymeyi tercih ettiği görüldü.
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Merve Oflaz, bir süre sonra sıcak havadan bunalınca köpeği ile birlikte denize girdi.
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Uzun süre denizden çıkmayan Merve Oflaz, daha sonra köpeğini sahile bıraktıktan sonra yüzmeye devam etti.