Merve Dizdar'ın hamilelik iddiaları asılsız

Oyuncu Merve Dizdar, dün iş insanı Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikâhla evlendi.

Yaklaşık 10 aydır aşk yaşayan ikilinin evlilik haberi ise birkaç gün önce ortaya çıkmıştı. Sürpriz bir şekilde dünyaevine girmesi, ortaya Merve Dizdar'ın bebek beklediği iddialarının atılmasına neden oldu.