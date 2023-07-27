Merve Boluğur'u ti'ye almıştı! Yeliz Yeşilmen lavabo pompasıyla 'Barbie' akımına uydu!

Vizyona girdiğinden beri gündemin en çok konuşulan filmlerinden biri olan Barbie, sosyal medyanın da trendleri arasına girdi. Birçok ünlü isim Barbie tarzına büründüğü gönderilerini yayınlamaya başladı. Akım haline gelen bu harekete Merve Boluğur'da katılmıştı fakat Yeliz Yeşilmen ünlü ismi ti’ye almıştı.