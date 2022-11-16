"YÜZÜME BAKMAZ OLDULAR"

"ÇOK ŞAŞKINIM!"

Merve Boluğur, sevgilisinin evlilik teklifi sonrası duygularını, "Çok şaşkınım! Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız... Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Drone yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum" sözleriyle dile getirmişti.