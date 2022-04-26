Merve'nin sahil turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam Bebek'teydi. Otomobiliyle seyir halindeyken görüntülenen Boluğur, flaşların patlamasıyla basın mensuplarına selam vermeyi ihmal etmedi.

34 yaşındaki oyuncu, daha sonra aracıyla sahil turu attıktan sonra gözlerden kayboldu.