Merve kendini müziğe kaptırdı!

HABERTURK.COM

Erkan Şen ile ilişkisini noktalayan ve ardından şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşamaya başladığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur (34), önceki gün bir mekana eğlenmeye gitti.

"SEN MÜHİMSİN"E EŞLİK ETTİ

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans eden Boluğur'un o anları arkadaşları tarafından sosyal medyada yayınlandı. Askılı ve derin dekolteli siyah bir tulum giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, dansıyla sosyal medyada gündem oldu.

"BU HAYATA BİR KERE GELİYORUM"

Öte yandan Boluğur, daha önce, oyunculuktan elde ettiği tecrübelerini müzik alanına aktarmayı istediği için müzikle ilgilendiğini ve uzun dizi süreleri nedeniyle setlerden uzak durduğunu açıklamıştı.

Hakkında bilinmeyenleri anlatan Boluğur, "Şarkı çalışmam var, sözlerini ben yazdım. Klibin senaryosu bana ait zaten. Çekimi yurt dışında yapmayı düşünüyoruz, güzel bir heyecan. Müziği çok seviyorum. Hem dinlemeyi hem de üretim kısmını... Şu an seçim yapmadım fakat klip için kumral biri olur erkek olarak. Ben kendi oyunculuk bilgimi müziğe aktarmayı istedim, senelerin birikimi var bende. Müziğe çok heyecan duymaya başladım, içimde böyle bir potansiyel olduğunu fark edince de buraya yönlenmeye başladım. Artık icraat kısmına geldim açıkçası. Bir proje var oyunculukla ilgili, onu hayata geçirmeyi istiyorum. Gelen işler de oluyordu. Kabul etmememin sebebi; uzun ve yorucu set saatleridir. Ben biraz kendi hayatımda kendime değer veren biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum. Uzun süren bir işimiz var, asıl istediğim; kendi belirlediğim saatlerde çalışmak." demişti.

"BEN KENDİMİ ONAYLIYORUM"

Oyuncu, "Müzik camiası sizi kolay kabullenecek mi?" sorusuna ise, "Ben kendimi onaylıyorum. Kendime kendimden onay ve destek veriyorum. Tabii bu yolda yanımda olacak insanlar var. Gerisi bende. Ben kendim mutluluğum için bu işi yapıyorum. Beni büyük ihtimal sahnelerde de görebilirsiniz." şeklinde iddialı bir cevap vermişti.