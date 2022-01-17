"BU HAYATA BİR KERE GELİYORUM"

Boluğur, ayrıca oyunculuktan elde ettiği tecrübelerini müzik alanına aktarmayı istediği için müzikle ilgilendiğini ve uzun dizi süreleri nedeniyle setlerden uzak durduğunu da açıklamıştı.

Boluğur, "Şarkı çalışmam var, sözlerini ben yazdım. Klibin senaryosu bana ait zaten. Çekimi yurt dışında yapmayı düşünüyoruz, güzel bir heyecan. Müziği çok seviyorum. Hem dinlemeyi hem de üretim kısmını... Şu an seçim yapmadım fakat klip için kumral biri olur erkek olarak. Ben kendi oyunculuk bilgimi müziğe aktarmayı istedim, senelerin birikimi var bende. Müziğe çok heyecan duymaya başladım, içimde böyle bir potansiyel olduğunu fark edince de buraya yönlenmeye başladım. Artık icraat kısmına geldim açıkçası. Bir proje var oyunculukla ilgili, onu hayata geçirmeyi istiyorum. Gelen işler de oluyordu. Kabul etmememin sebebi; uzun ve yorucu set saatleridir. Ben biraz kendi hayatımda kendime değer veren biriyim ve bu hayata bir kere geliyorum. Uzun süren bir işimiz var, asıl istediğim; kendi belirlediğim saatlerde çalışmak." demişti.