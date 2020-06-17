Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Bebek'te objektiflere yansıdı. Tek başına arabasıyla sahil turu atan Boluğur, karşısında basın mensuplarını görünce şaşırdı.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Merve Boluğur, trafiğin açılmasıyla hızla oradan uzaklaştı.

"KUMRAL ERKEK GÖRÜNCE BANA BİR ŞEYLER OLUYOR"

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