Merve Boluğur'un düğün tarihi belli oldu!

DJ sevgilisinden evlilik teklifi alan Merve Boluğur, bir süredir ekranlardan uzak fakat sosyal medya ile iç içe bir yaşam sürdürüyor. YouTube kanalında yayınladığı videolar ve sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ile adından sık sık söz ettiren Boluğur'un nikah masasına oturacağı tarih kesinleşti. Peki, Merve Boluğur ne zaman evleniyor, düğün nerede? Merve Boluğur'un nikah tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtları...

"I SAID YES KOCAM"

Evlilik teklifi aldığı gün yüzüğü ile poz veren Merve Boluğur, gönderinin altına "I said yes kocam" notunu düşmüştü. DJ sevgilisi Mert Aydın’dan evlilik teklifi aldığı sırada çekilen kareleri sosyal medya hesabından yayınlayan Merve Boluğur, mutluluğunu sevenleri ile paylaştı.