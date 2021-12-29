"MUTLUYUZ"

Geçtiğimiz hafta Erkan Şen ile görüntülenen Merve Boluğur, gazetecilerin, "Hayırlı olsun' diyelim mi?" sorusuna, "Şöyle söyleyelim; birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz." yanıtını vermişti.

34 yaşındaki Boluğur, daha sonra, "Biliyorsunuz; ben özel hayatımı çok konuşmam ama şu an mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.