Boluğur, "Dünyaya bir daha gelsen 'Asla yapmam' dediğin bir şey var mı? Varsa ne?" sorusunu da şu şekilde cevaplamıştı:

'Asla' kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım.