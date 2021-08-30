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Merve Boluğur: Beni biraz rahat bırakın! - Magazin haberleri

Merve Boluğur: Beni biraz rahat bırakın!

Önceki gün Etiler'de bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Merve Boluğur, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım" dedi

30.08.2021 - 13:36 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam Etiler'deki mekanda bir erkek arkadaşı ile birlikte objektiflere yansıdı. Çıkışta gazetecilerin olduğunu fark eden Boluğur, görüntülenmemek için otoparktan çıkmaya çalışa da bu çabasında başarılı olamadı.

  • "BENİ BİRAZ RAHAT BIRAKIN!"

    Gazetecilerin sorularına yanıt veren Merve Boluğur, "Beni biraz rahat bırakın, kendimle baş başa kalmam lazım." şeklinde konuştu. Rahat tavırları ile dikkat çeken ünlü oyuncu, erkek arkadaşı ile birlikte mekandan ayrıldı. 

  • HAYALİNDEKİ ERKEĞİ AÇIKLAMIŞTI

    Öte yandan şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra özel hayatında ve kariyerinde aradığını bulamayan Boluğur, bu süre zarfında sosyal medyaya ağırlık vermişti. YouTube kanalı açan oyuncu, kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Merve Boluğur, "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum." demişti.

  • "TECRÜBELERE AÇIĞIM"

    "Bir ilişkiye başladığımda duygu çalışması yapıyorum" diyen Merve Boluğur, "Nasıl hissediyorum? diye düşünüyorum. Kendime sarılıyorum. Meditasyon bana çok yardımcı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Oyuncu, sözlerine, "Bazen insanlar başkasının hayatından ders alabilir. Bazıları da kafasına vura vura öğrenir. Tecrübelere açığım." şeklinde devam etmişti.

  • "YANLIŞ BİR YERDE OLMAKTANSA KENDİ DÜNYAMDA KALIRIM"

    Merve Boluğur, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    * İlişkileri iyi diye gözükenler taviz veriyorlar. Çok sabır gösterip kendini hiçe sayanlar var. Ben sırf bir şeyler gerçekleşsin diye orada duramıyorum. 'Bir sevgilim var, el alem görsün, şu kadar parası var' demiyorum. Yanlış bir yerde olmaktansa kendi dünyamda kalırım.

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