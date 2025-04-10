Mertens'ten Osimhen itirafı: Onu buraya ben getirdim

- Türkiye Ligi’ne geldiğinden beri seni ligde şaşırtan bir şey oldu mu?

Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğu beni şaşırttı. Napoli’de oynadım ama Galatasaray gerçekten tüm dünyada tanınan çok büyük bir kulüp. Tabii ismini biliyorsun ama burada oynamaya başlayınca gerçekten ne kadar büyük olduğunu anlıyorsun. Ve Türk halkının futbola ne kadar aşık olduğunu görüyorsun. Bu beni çok etkiledi.