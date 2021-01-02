Ünlü oyuncu Mert Öcal Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna Eymen karakteriyle dahil oldu. Mert Öcal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Sen Çal Kapımı izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte Mert Öcal biyografisi...

MERT ÖCAL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog çekimi ve defilelerde görev aldı. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı.

Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. Şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Eymen karakterine hayat veriyor.