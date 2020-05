Mert Öcal, son olarak Survivor yarışmasından elenmesiyle gündeme geldi. Dizi ve sinema projelerinde canlandırdığı rollerle izleyenleri kendine hayran bırakan Öcal, en son Kanal D dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Başarılı oyuncu Mert Öcal kimdir? Kaç yaşında? Nerede doğdu? Mert Öcal hakkında merak ettiğiniz bütün detaylara yazımızda ulaşabilirsiniz.

MERT ÜNAL KİMDİR, EVLİ Mİ?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 yılında, İstanbul’da hayata merhaba dedi. "Best Model of Turkey" seçmelerinden sonra 2004 yılında gerçekleşen "Best Model of The World" yarışmasını kazanan Öcal, Rüyalarda Buluşuruz, Doktorlar, Nehir, Asla Unutma, Oyun Bitti ve Görgüsüzler gibi dizilerde farklı rollere hayat verdi. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok katalogda da görev alan Mert Öcal’ın son oynadığı dizi ise Arka Sokaklar oldu. Buradaki rolü sayesinde hayran kitlesini artıran Öcal, son olarak Acun Ilıcalı yönetimindeki Survivor yarışmasında yer aldı. Hiç evlenmeyen Mert Öcal, bir dönem Gamze Özçelik ve Yağmur Ünal ile birliktelik yaşadı.