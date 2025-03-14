Mert İlbars ve Azat Sarıyar'dan bronz madalya - Diğer Haberleri

Mert İlbars ve Azat Sarıyar'dan bronz madalya - Diğer Haberleri

Başkent Tiran'daki organizasyonun son gününde milli güreşçiler, 2 madalya elde etti.

Grekoromen stil 60 kiloda önce repesaj maçını kazanan Mert İlbars, ardından Ukraynalı Bohdan Hryshyn ile yaptığı üçüncülük müsabakasından 5-0 galip ayrıldı ve bronz madalyayı boynuna taktı.

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Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Azat Sarıyar da Polonya'dan Arslanbek Salimov'u 5-3 mağlup ederek bronz madalya kazandı. 97 kilo bronz madalya maçında bağımsız sporcu Abubakar Khaslakhanau ile karşılaşan Muhittin Emre Helvacı ise rakibine yenilerek sıkletinde beşinci oldu.