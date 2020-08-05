Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de!

beIN SPORTS'un haberine göre Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'ye transfer oldu! Haberde sarı-lacivertlilerin, Mert Hakan'la 4 yıllık anlaştığı belirtildi.

Sivasspor'un 2017-2018 sezonunda Menemenspor'dan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş da geçen sezon gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk sezonunda teknik direktör Samet Aybaba'nın forma şansı tanıdığı Mert Hakan, 22'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 26 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti.

Önceki sezon teknik direktörler Tamer Tuna ve Hakan Keleş'ten fazlaca görev alamayan Mert Hakan, 9 lig maçında forma giydi.

Mert Hakan, geride kalan sezon ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçilmezleri arasında yer almayı başardı.

Süper Lig'de 32 kez görev alan Mert Hakan, rakip fileleri 6 kez havalandırarak takımının başarısına önemli katkı sağladı. Mert Hakan, Türkiye Kupası'nda görev aldığı 5 maçta da 4 kez gol sevinci yaşadı.