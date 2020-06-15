Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı. Denizlispor galibiyeti sonrası beIN SPORTS'a konuşan başarılı oyuncu "Sezon sonunda ayrılacağız. Hocamız da bu durumu açıkladı zaten. Şu anda Sivasspor'un başarısı için yaşıyorum" diye konuştu.

Maçtan neden çıktığını da anlatan başarılı futbolcu "10 gün önceki hazırlık maçında arka adalemde yırtık çıktı. 10 gün boyunca idmana çıkmadım, dün tek idmana çıktım. Bugün de çok önemli maç olunca takım arkadaşlarımı yalnız bırakmak istemedim. Bu hafta sonu oynanan maçlardan sonra bu mücadele bizim için çok önemli noktaya geldi. Kendimi düşünmeden oynamak istedim ama 45 dakika oynayabildim. Şanssız bir pozisyonda ayağımı boşa sallayınca ağrım oldu. Tedbir amaçlı olarak çıktım zaten. İnşallah haftaya yetişirim diye düşünüyorum" dedi.

Kendisi, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'la ilgili haberleri de değerlendiren Mert Hakan, "Sürekli konuşulmak bizi rahatsız ediyor. Bizim değil, bu takımın konuşulması lazım. Bizi birliktelik buraya getirdi. Bu takım için yaptığımız fedakarlıklar da ortada. Sivas şehri bizi seviyor. Dışarıdan çok net görülüyor, biz futbol oynamıyoruz, sokakta maç yapar gibi oynuyoruz. İdmandaki çift kalelerimiz bile çok hırslı, keyif alıyoruz çünkü. İnşallah sezon sonuna kadar Sivasspor konuşulur. Bizler gelip geçiciyiz zaten. Biz bu armaya hiçbir zaman saygısızlık yapmadık" ifadelerini kullandı.