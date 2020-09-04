Mert Hakan aday kadrodan çıkarıldı

TFF'den yapılan açıklamada "Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı" ifadelerine yer verildi.

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