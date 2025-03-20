Mert Günok ve Yunus Akgün maç kadrosundan çıkartıldı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımımız'da Yunus Akgün ve Mert Günok sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Giriş: 20.03.2025 - 18:50 Güncelleme: 20.03.2025 - 18:50
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk edecek.
Mücadele öncesi, Galatasaray'da top koşturan milli futbolcu Yunus Akgün ve Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok ile ilgili bir gelişme yaşandı.
KADRODAN ÇIKARTILDILAR
Mert Günok ve Yunus Akgün, ağrıları nedeniyle A Milli Takım'ın Macaristan maçı kadrosundan çıkartıldı.
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