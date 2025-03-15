Mert Günok: Diyecek bir şey yok

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, karşılaşmayı değerlendirdi.

"DİYECEK BİR ŞEY YOK"

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Mücadeleyi değerlendiren Günok, "Çok fazla açıklanacak bir şey yok! Bu takım, paniğe girecek genç bir takım değil! 9 kişi kalan takıma gol atamadan buradan ayrılıyoruz, diyecek bir şey yok!" dedi.