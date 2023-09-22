Mert Günok, Belçika'da devleşti, 1 puanı getirdi!

Club Brugge, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü ancak 77. dakikaya kadar kaleci Mert Günok'u geçmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi, 77. dakikada Hans Vanaken'in kaydettiği golle öne geçti. Maçın 88. dakikasında Cenk Tosun sahneye çıktı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.