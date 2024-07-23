Mert Demir: Annem olmasaydı buralara gelemezdim

Mert Demir, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

Demir, 'Antidepresan' şarkısında ise Mabel Matiz'i sahneye davet etti. İkili, şarkıyı birlikte seslendirdi.

Mert Demir, ayrıca konser sırasında; "Bugün çok sevdiğim insanlar burada. Bu kişilerin başında da annem geliyor. O olmasaydı ben buralara gelemezdim. Herkesin huzurunda sana çok teşekkür ederim anne, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı.