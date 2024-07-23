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        Haberler Müzik Mert Demir: Annem olmasaydı buralara gelemezdim - Magazin haberleri

        Mert Demir: Annem olmasaydı buralara gelemezdim

        Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Mert Demir'i seyretmeye gidenler arasında annesi de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 12:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:48
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        "Annem olmasaydı buralara gelemezdim"
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        Mert Demir, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi.

        Demir, 'Antidepresan' şarkısında ise Mabel Matiz'i sahneye davet etti. İkili, şarkıyı birlikte seslendirdi.

        Mert Demir, ayrıca konser sırasında; "Bugün çok sevdiğim insanlar burada. Bu kişilerin başında da annem geliyor. O olmasaydı ben buralara gelemezdim. Herkesin huzurunda sana çok teşekkür ederim anne, iyi ki varsın" ifadelerini kullandı.

        Mert Demir'i izlemeye gelen ünlü isimler arasında Nilsu Berfin Aktaş, Ali Burak Ceylan, Ersay Üner ve Burçin Birben vardı.

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        #Mert Demir

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