Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Mersin’de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı

Mersin'de seyir halindeki minibüste 2 kadının saç saça baş başa kavga ettiği anlar şaşkınlık yarattı.

Giriş: 26.03.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Mersin’de minibüste iki kadının kavgası kameraya yansıdı
İHA

Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüste 2 kadın saç saça başa kavga etti. Kavga güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi yönüne giden bir minibüste meydana geldi. İddiaya göre, Tarsus Ulaşım A.Ş.’a ait minibüsteki 2 kadın önce sözlü , sonra el kol hareketiyle tartıştı. Daha sonra iki kadın ayağa kalkarak birbirileri ile kavga etmeye başladı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

Kavga anları ise minibüsün iç kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bakan Akar: 30 bin 62 personel alınacak
Bakan Akar: 30 bin 62 personel alınacak
Dur ihtarına uymayıp polise çarptı!
Dur ihtarına uymayıp polise çarptı!
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sürüyor
TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi sürüyor
ABD'de hortum ve güçlü fırtınalar can aldı!
ABD'de hortum ve güçlü fırtınalar can aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.