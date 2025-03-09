Mersin Spor Kulübü: 93 - Beşiktaş: 99 | MAÇ SONUCU
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20. haftasında Mersin Spor Kulübü sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 99-93 kazandı.
Basketbol Erkekler Süper Ligi'nin 20’nci haftasında Mersin Spor Kulübü, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşmayı Beşiktaş 99-93 kazandı.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
MERSİN SPOR: Olaseni 23, Cobbs 24, Pineiro 11, Efianayi 15, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 7, Cruz 9, Tevfik Akdamar 2
BEŞİKTAŞ: Allman 19, Matheus 7, Plavsiç 9, Needham 11, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 4, Morgan 8, Sleva 19, Kerem Konan, Terry 9
1’İNCİ PERİYOT: 26-18
DEVRE: 50-46
3’ÜNCÜ PERİYOT: 76-70
5 FAUL: Kartal Özmızrak, Emre Tanışan (MKS), Sleva (Beşiktaş)