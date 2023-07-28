Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 10 ton çöp çıkarken Mezitli'deki evden çıkan çöpler 5 saatte temizlendi

REKLAM advertisement1

Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.

AA'nın haberine göre Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Yeni Mahalle 5315 Sokak sakinleri, bir binanın zemin katındaki metruk evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 10 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.

Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

REKLAM

FOTO İHA

5 SAATLIK ÇALIŞMA SONUNDA TEMİZLENEBİLDİ

Öte yandan İHA'nın haberine göre Mersin Mezitli Belediyesi, Çamlıca Mahallesinde bir çöp evi 5 saatlik çalışma sonucunda temizledi.

Çevrede yaşayan vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen Mezitli Belediyesi ekipleri, Çamlıca Mahallesinde müstakil evde çöp depolandığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrası yaşlı çiftin yaşadığı müstakil iki katlı evin odalarının ve bahçesinin tamamen çöplerden toplanmış atıklarla dolu olduğu görüldü. Polis ekiplerinin yanı sıra Mezitli Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, mahalle muhtarı ve evin sahibi ile yaptıkları görüşmeler sonrası harekete geçilerek çöp ev temizlendi. Yatalak olduğu tespit edilen yaşlı kadın da tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Temizleme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü.