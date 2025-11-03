Mersin'de olay, Gülnar ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi Velibükü mevkiindeki bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, 70'li yaşlardaki Mehmet Ali Külah, bahçesini temizlemek için ot ve çalıları yaktı.

ALEVLER BAHÇEYE SIÇRADI

İHA'daki habere göre alevler, bu sırada bahçeye de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ CENAZESİ BULUNDU

Ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında olay yerinde hayatını kaybeden Külah'ın cenazesine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin incelemesi sonrasında cenaze morga gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.