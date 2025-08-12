Yakaladığı yılana su içirip öptü
Mersin'in Erdemli ilçesinde, çiftçi Ferhat Gök, tarlada gördüğü yılanı eliyle yakalayıp önce su içirdi. Bir süre yılanı okşayıp öpen Gök, ardından onu doğaya bıraktı. O anlar kameraya da yansıdı
Mersin'de olay Erdemli'de yaşandı. Harfilli Mahallesi’nde bahçesinde salatalık yetiştiren çiftçi Ferhat Gök, sulama sırasında bitkilerin arasında dolaşan yılanla karşılaştı.
YILANA SU İÇİRDİ
DHA'daki habere göre yılanı el çabukluğuyla yakalayan Gök, önce ona su içirdi. Gök, daha sonra da yılanı okşayıp, öptü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Yılandan korkup uzaklaşan yanındaki işçiler, o anlar cep telefonuyla görüntüledi. Gök ise yılanın zararsız olduğunu söyledi.
YILANI DOĞAYA BIRAKTI
Yılanı boynuna dolayan Ferhat Gök, bu şekilde poz da verdi. Gök, daha sonra yılanı doğaya saldı.