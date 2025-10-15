Mersin haberleri: Katliam gibi kazada ölü sayısı 7 oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

Mersin'de kaza, 7 Ekim sabahı Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal Karakuş (19) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

İHA'daki habere göre kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi.

4 GÜN SONRA 2 ACI HABER DAHA

Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman (66) da olaydan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7'NCİ ÖLÜM DE GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan, kazadan 8 gün sonra bir acı haber daha geldi. 8 gündür Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 50 yaşındaki Hakan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği belirtildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan 19 yaşındaki sürücü Cemal Karakuş ise dün çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

