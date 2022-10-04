Mersin'deki "simge ağaca" saldırıda dava açıldı!

Cumhuriyet savcısınca hazırlanan ve Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı Yusuf S. için "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 1 yıldan 4'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İFADELER İDDİANAMEDE YER ALDI

Sanıklar Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı Yusuf S'nin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmetinde kullanılan araçla olay yerine gittiğinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, sürücü Yusuf S'nin şu ifadesi yer aldı:

"Diğer sanık Oğuzhan Ç. ile daire başkanı Salim Serdar G'nin odasına gittik. Kendisi bize meydandaki ağacı matkapla delip, ilaç enjekte etmemizi, sonra da ilacı tulumbayla dallara sıkmamızı söyledi. Hem tulumba olmadığı hem de tulumbayla işim olmadığından bunu yapamayacağımı söyledim. Daire başkanımız çok sert mizaçlı biri olduğundan, aynı zamanda da amirim olmasından dolayı dediklerini uygulamak zorunda kaldım. Bize verdiği ilacı aldık. Sonrasında Oğuzhan ile gece saatlerinde meydana giderek ağacı matkapla 5-6 yerinden delip bize verdiği ilacı şırıngayla enjekte ettik."

İlacın, asit benzeri bir sıvı olduğunu bilmediğini savunan Yusuf S, "İlacın asit veya kimyasal bir madde olduğunu bilsem kesinlikle yapmazdım. Yaptığım eylemden dolayı pişmanım." ifadesini kullandı.

Oğuzhan Ç. ise daire başkanıyla görüşmediklerini, olay sırasında yanında olduğu Yusuf S'nin ağaca bakım yaptığını sandığını öne sürdü. Salim Serdar G. de ağaçla ilgili talimat verdiği iddialarını kabul etmedi.