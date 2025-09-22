Mersin'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücülerden Muhammed Ç'nin (34) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçlarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.