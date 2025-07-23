Ergene, kumsaldaki atıkların yavrulara zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Plastik ve katı atıklar, yuvalar için büyük problem teşkil ediyor. Anaç kaplumbağalar yuvalarını kapatırken bu atıklar kuma batarak yavruların yüzeye çıkmasına engel olabiliyor. Vatandaşların yavru kaplumbağalara dokunmaması gerekiyor. Yardımcı olmak isterken farkında olmadan onların yok olmasına neden olabilirler. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, kumsalı kendi başlarına geçmeleri gerekiyor çünkü yumurtayla aralarındaki besin ve kan bağının kokusunu kumsala sürterek bırakmaları gerekiyor. Eğer bu kokuyla doğrudan denize girerlerse balıklar tarafından kolaylıkla fark edilip yem olabilirler."