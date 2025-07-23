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        Haberler Gündem Çevre Mersin'de yavru çıkışları başladı | Son dakika haberleri

        Mersin'de yeşil deniz kaplumbağası yavrularının çıkışları başladı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde yumurtalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları denizle buluştu. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, kumsaldaki atıkların yavrulara zarar verdiğine dikkati çekerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:43
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          Mersin'in Mezitli ilçesinde, anaç kaplumbağaların, mayıs ayından itibaren Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki kumsala yaptığı yuvalarda kuluçka dönemini tamamlayan yavrular, yumurtalarından çıkmaya başladı.

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          Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, merkez görevlileri ile gönüllü öğrencilerin gözetimindeki yavrular, kumsaldaki yolculuklarının ardından denize ulaştı.

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          Merkezin Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Ergene, gazetecilere, yavruların suya girmek için zorlu mücadele verdiğini söyledi.

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          Sezonun ilk yavru çıkışına şahitlik etmekten heyecan duyduklarını dile getiren Ergene, "Çok sayıda yavruyu denize gönderdik. Bu sezon Mersin kumsalları deniz kaplumbağaları açısından yüz güldürüyor. Yuva sayıları çok iyi. Anaç çıkışları ise ağustos ayının sonlarına kadar devam edecek" dedi.

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          Ergene, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda 250'ye yakın yuva olduğunu belirterek, "Bu yıl yuva sayısında rekor kırabiliriz. Bu kumsal için şimdiye kadarki en yüksek yuva sayısı 274'tü. 2025'te bu sayının geçilmesini bekliyoruz. Bu yıl yuva sayıları ve yavru çıkışları oldukça güzel. Herhangi bir problem yok" diye konuştu.

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          Üreme alanlarının deniz kaplumbağası popülasyonuna önemli katkı sunduğunu ifade eden Ergene, kumsalların temiz bırakılması gerektiğini vurguladı.

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          Ergene, kumsaldaki atıkların yavrulara zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Plastik ve katı atıklar, yuvalar için büyük problem teşkil ediyor. Anaç kaplumbağalar yuvalarını kapatırken bu atıklar kuma batarak yavruların yüzeye çıkmasına engel olabiliyor. Vatandaşların yavru kaplumbağalara dokunmaması gerekiyor. Yardımcı olmak isterken farkında olmadan onların yok olmasına neden olabilirler. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra, kumsalı kendi başlarına geçmeleri gerekiyor çünkü yumurtayla aralarındaki besin ve kan bağının kokusunu kumsala sürterek bırakmaları gerekiyor. Eğer bu kokuyla doğrudan denize girerlerse balıklar tarafından kolaylıkla fark edilip yem olabilirler."

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