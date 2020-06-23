İHA

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçe merkezindeki Akdeniz Mahallesinde Erciyes Sitesi'nin 34 K Blok 5. kat 25 numarasında Ekrem Yüksel'in ikamet ettiği daireden kokular gelmesi üzerine komşuları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri nezaretinde kapının açılmasının ardından ekipler yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılığın incelemesinin ardından tüm tedbirler alınarak cenaze otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın 17 Haziran'da Almanya'dan yurda giriş yaptığı ve Erdemli ilçesine geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.