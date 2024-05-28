Mersin'de skandal olay: Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde skandal bir olay yaşandı.

Bir kişi tavuğa tecavüz ederken görüntülendi. Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., 'Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

HALUK LEVENT ÇAĞRIDA BULUNDU

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak "Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşa'daki çiftlikte ameliyata alabiliriz" ifadelerini kullandı.