Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

AA

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler grupları ayırdı.

Gece saatlerine doğru 33 AEG 342 plakalı araçla bölgeye yeniden gelen bazı şüpheliler, tartıştıkları kişilere tüfek ve tabancayla saldırıda bulundu. Saldırıda Kartal Zengin (21) ve Seyhan Genç (40) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Genç, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Zengin ise tedavi altına alındı.

Kartal Zengin tedavi altında.

Kimlikleri tespit edilen 4 saldırgan, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.