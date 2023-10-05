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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de otomobile zorla bindirilen kadın aranıyor! Çığlık atıp yardım istedi! - Gündem haberleri

        Mersin'de dehşete düşüren iddia! Otomobile zorla bindirilen kadın aranıyor

        Mersin'de dehşete düşüren bir görüntü kaydedildi. Kentte bir kadının zorla bir otomobile bindirildiği iddia edildi. Cep telefonu ile kaydedilen görüntünün ardından polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:06
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        Mersin'de otomobile zorla bindirilen kadın aranıyor!
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        Mersin'de dün gece, bir kadının zorla otomobile bindirildiği iddia edildi.

        DHA'nın haberine göre çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınan kadın ile erkeğin bulunması için polis çalışma başlattı.

        Olay, dün gece Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen kadının yanında duran otomobilden inen erkek, iddiaya göre onu zorla araca bindirdi.

        Çığlık atıp yardım isteyen kadının otomobile bindirilme anı, cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis araştırma başlattı.

        Görüntüleri inceleyen ekipler, henüz kimlikleri saptanamayan erkek ile kadını arıyor.

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        #Mersin
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