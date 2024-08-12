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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Mersin'de orman yangını

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 hektarlık alanda kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:55 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:00
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        Mersin'de orman yangını
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        Mersin Bozyazı'ya bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 3 hektarlık alanda kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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        #Mersin
        #orman yangını
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