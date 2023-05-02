Kaza, ilçeye bağlı Çarıklar Mahallesi´nde meydana geldi.

Ortaokul öğrencilerini taşıyan Fatih Yılmaz (44) idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen minibüs ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.