Türkiye yeni yıla soğuk ve yağışlı bir hava ile girdi. Geçtiğimiz yıllara göre batıdaki kar yağışı ise yerini sağanak yağmura bıraktı. Dün Mersin'de çekilen iki kare ise şaşkınlık yarattı.

DHA'nın haberine göre kentte, yılbaşı tatilini fırsat bilip karla kaplı yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kartopu oynarken, termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde ise bahardan kalma günler yaşanıyor.

İÇ VE DOĞU ANADOLU KAR YAĞIŞINA TESLİM

Öte yandan yeni yılda İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı devam etti. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde ise yağışlı hava etkisini göstermeye devam etti.